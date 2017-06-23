华泰期货：郑糖下半年或迎来“牛尾行情”，国内依然存在供应缺口

以下内容节选自6月23日的《期货日报》：

近期，国际评估机构不断调整2017/2018榨季全球食糖市场供需平衡表，市场来年供给过剩的担忧加剧。ICE11号糖期货指数自23美元/磅高位不断走低至14美元/磅下方。5月下旬中国宣布提高今后三年食糖配额外进口关税，但2017年国内依然存在供应缺口，郑糖“牛尾行情”依然可期。

2017/2018榨季全球食糖供需平衡表被多家评估机构调整，使得市场偏空运行。继ISO和Kingsman之后，F.O Licht也将2017/2018年度的过剩量从上月的270万吨上调至460万吨，主要原因是上调了对巴基斯坦、俄罗斯及菲律宾等国下榨季的产量预估。同时，该机构还将2016/2017年度的全球食糖供应缺口量下调至420万吨。6月21日，澳大利亚农业资源经济局(Abares）基于中国、印度和泰国的丰产预期，也将2017/2018榨季全球糖产量预估上调590万吨至1.89亿吨。(完)

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