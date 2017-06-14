华泰期货：郑糖构建下跌三角形，大连鸡蛋期货构建底部

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下内容节选自6月14日的《期货日报》：
自去年12月以来，白糖1709合约振荡走低。近期，虽在6550元/吨附近两次形成低点，但反弹高度不断下降，形成下跌三角形形态。目前，价格已经运行至形态顶端附近，布林带持续收窄，均线交错下行，各指标均表明之后很快会做出方向选择。后期关注价格能否在6550元/吨一线获得支撑，如向下破位，则形成下跌趋势。
鸡蛋1709合约在长期行情中形成宽幅振荡走势。5月底在向下假突破后重新站上支撑位，成功构建底部。目前，K线站在均线上方，中短期均线呈多头排列，长期均线由下行开始走平；MACD在形成底背离后快速向零轴靠近，K线由布林带下方穿过中轴并向上轨靠近。
种种迹象显示，新一轮向大区间顶部运行的上涨行情正在展开，操作上可持续做多。需要注意的是，经过前一阶段的上涨，价格开始接近大区间中部的压力位，短期可能面临回调风险。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为