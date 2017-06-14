华泰期货：郑糖构建下跌三角形，大连鸡蛋期货构建底部

以下内容节选自6月14日的《期货日报》：

自去年12月以来，白糖1709合约振荡走低。近期，虽在6550元/吨附近两次形成低点，但反弹高度不断下降，形成下跌三角形形态。目前，价格已经运行至形态顶端附近，布林带持续收窄，均线交错下行，各指标均表明之后很快会做出方向选择。后期关注价格能否在6550元/吨一线获得支撑，如向下破位，则形成下跌趋势。

鸡蛋1709合约在长期行情中形成宽幅振荡走势。5月底在向下假突破后重新站上支撑位，成功构建底部。目前，K线站在均线上方，中短期均线呈多头排列，长期均线由下行开始走平；MACD在形成底背离后快速向零轴靠近，K线由布林带下方穿过中轴并向上轨靠近。

种种迹象显示，新一轮向大区间顶部运行的上涨行情正在展开，操作上可持续做多。需要注意的是，经过前一阶段的上涨，价格开始接近大区间中部的压力位，短期可能面临回调风险。(完)

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