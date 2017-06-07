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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 08:38 BJT

华泰期货：需求主导走势，铜价偏弱运行为主

以下内容节选自6月7日的《期货日报》：

5月以来，铜价整体以震荡运行走势为主。由于铜需求转淡预期尚未落地，而当前铜矿山利润较为丰厚，故铜企利润被挤压的条件依然存在。

　　综合来看，预计6月铜价走势主要是需求预期主导，加上智利Escondida矿山复产，铜精矿供应有所改善，6月铜价或以偏弱走势为主。但因远期铜精矿供应紧张的制约，预计铜价回落空间受。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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