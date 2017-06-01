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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 08:06 BJT

华泰期货：需求料逐步好转，郑糖1709合约短期继续下探的可能性较大

以下内容节选自6月1日的《期货日报》：

　　5月22日，商务部就此前针对食糖进口的立案调查做出裁决，对关税配额外进口食糖征收保障措施关税，实施期限为3年。利好出台，但当日郑糖1709合约在10点30分短暂强势后放量急剧下挫愈100元/吨。

操作上，SR1709合约短期继续下探的可能性较大，中长线多单最好选择在6400元/吨下方择机逢低布局，但下半年9月合约到期可能会涉及换月问题。显然，选择SR1801合约在6500元/吨下方谨慎介入更为合适。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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