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亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 08:46 BJT

华粮物流北良公司：利好发酵，大连玉米期价易涨难跌

以下内容节选自6月15日的《期货日报》：

6月以来，临储拍卖降温明显，南方销区价格出现大幅回落，但临储起拍价将支撑市场，新季玉米种植面积预期继续下降，产不足需将有利于远期玉米价格回升。

虽然临储拍卖成交降温，但现货价格后期将受到临储拍卖底价的支撑，在种植面积下降、天气利多题材炒作的带动下，玉米期货价格易涨难落。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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