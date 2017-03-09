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亚洲 | 2017年 3月 9日 星期四 09:43 BJT

华粮物流北良公司：玉米期现货联袂拉升行情难以为继

以下内容节选自3月9日的《期货日报》：

自2月下旬以来，玉米期现货市场出现大幅拉升行情，多元市场主体涌入市场购粮，东北产地一度加价收购，但受制于粮源充裕以及需求端的压力，本轮玉米期现货价格联袂上涨的势头难以为继，期货市场大幅升水或得到修复。

　　市场粮源充裕以及需求端的压制，使得玉米期现货价格联袂上涨的势头难以为继，特别是期货市场给出的大幅升水行情，将在现货市场回落的同时出现修复，提醒投资者注意市场回落风险。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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