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亚洲 | 2017年 6月 26日 星期一 08:50 BJT

华闻期货：沪胶多空博弈升级，市场分歧严重

以下内容节选自6月26日的《期货日报》：

从5月31日沪胶主力1709合约跌破13,000元/吨开始，多空双方的博弈就升级了。近一个月，沪胶价格一直运行于12,200—13,200元/吨，持仓量急剧增加，6月23日收盘前，已攀升至45万手的历史高位，显示市场分歧严重。

　　整体来看，空方的逻辑是从供应、需求、库存三个横切面来透视当前市场，多方的逻辑则立足于上游、中游、下游产业链三个环节的传导，多空在逻辑上都站得住脚。综合分析，虽然资金是价格涨跌的主要推手，但基本面变化才是撬动行情的支点。目前，橡胶基本面不理想，不存在政策性的强制去产能，更多的是市场化的去产能，而依靠市场自发完成去产能，需要时间。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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