华闻期货：沪胶多空博弈升级，市场分歧严重

整体来看，空方的逻辑是从供应、需求、库存三个横切面来透视当前市场，多方的逻辑则立足于上游、中游、下游产业链三个环节的传导，多空在逻辑上都站得住脚。综合分析，虽然资金是价格涨跌的主要推手，但基本面变化才是撬动行情的支点。目前，橡胶基本面不理想，不存在政策性的强制去产能，更多的是市场化的去产能，而依靠市场自发完成去产能，需要时间。(完)