南美经济：中国企业有意参与建造阿根廷-智利安地斯山隧道

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透智利圣地亚哥5月31日 - 包括中国和欧洲企业在内的10家财团周三正式表示，有意参与建造连接阿根廷和智利的安地斯山隧道。该地标性项目规模约15亿美元。
智利公共工程部长Alberto Undurraga说，中国电力建设集团、中国交通建设股份有限公司、西班牙OHL和FCC、意大利Astaldi和Salini Impregilo都有意愿参与。
智利和阿根廷正在大力发展基础建设，这是第一次吸引到亚洲企业的兴趣。此地区的基建项目传统上多由西班牙和意大利的公司主导。
智利周二表示接到五份在圣地亚哥建造一条新公路的投标书，其中一份是中国企业首次在拉美竞标主要都市公路的建设许可权。
Undurraga说，上述安地斯山隧道项目预计在9月或10月开始招标。(完) (编译 李婷仪 审校 郑茵)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为