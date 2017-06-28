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债券 | 2017年 6月 29日 星期四 00:36 BJT

南非汇市：兰特上升，因美元走弱

路透约翰内斯堡6月28日 - 南非兰特兑美元周三上涨，因美国刺激政策的不确定性，令美元下跌。

1515 GMT，兰特兑美元上升0.36%，至12.9725兰特，至心理关口13.00以下，因投资者卖出美元，买入新兴市场货币。

黄金攀升0.3%，扶助提振兰特，因南非是全球最大的黄金出口国之一。

兰特本周走势反复，周末执政党非洲国民大会政策会议举行前政策的不确定性，令兰特回吐了全球投资者寻找高收益资产所带动的大部分涨幅。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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