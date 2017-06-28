南非汇市：兰特上升，因美元走弱

希腊金融：不论有无欧洲央行的量宽政策，希腊都有望重返债市--财长

路透雅典6月29日 - 希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)周四称，希腊的短期目标是重返债市，即使该国的债券未被纳入欧洲央行的量化宽松项目，这也是有可能的。