南非汇市：兰特上升，因美元走弱

路透基点：中国宏桥集团获中信银行200亿元人民币综合授信额度--TRLPC
路透6月29日 - 陷入困境的铝业生厂商--中国宏桥集团从中信银行获得200亿元人民币(29.5亿美元)两年期综合授信额度，而几天之后就是其违约豁免截止日期。
路透约翰内斯堡6月28日 - 南非兰特兑美元周三上涨，因美国刺激政策的不确定性，令美元下跌。
1515 GMT，兰特兑美元上升0.36%，至12.9725兰特，至心理关口13.00以下，因投资者卖出美元，买入新兴市场货币。
黄金攀升0.3%，扶助提振兰特，因南非是全球最大的黄金出口国之一。
兰特本周走势反复，周末执政党非洲国民大会政策会议举行前政策的不确定性，令兰特回吐了全球投资者寻找高收益资产所带动的大部分涨幅。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透6月29日 - 陷入困境的铝业生厂商--中国宏桥集团从中信银行获得200亿元人民币(29.5亿美元)两年期综合授信额度，而几天之后就是其违约豁免截止日期。
路透北京6月29日 - 中国财政部周四表示，实施收费目录清单管理是一项长期工作，下一步财政部将实施动态管理，在政策执行过程中收费基金项目和政策内容发生变化时，财政部和省级财政部门将及时更新收费目录清单。
路透雅典6月29日 - 希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)周四称，希腊的短期目标是重返债市，即使该国的债券未被纳入欧洲央行的量化宽松项目，这也是有可能的。