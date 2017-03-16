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市场报道 | 2017年 3月 17日 星期五 00:12 BJT

南非汇市：兰特上升，在美联储升息后延续涨势

路透约翰内斯堡3月16日 - 南非兰特兑美元周四延续涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息，但暗示将“循序渐进”加息。

1530 GMT，兰特兑美元升0.55%，报12.7425兰特，多数新兴市场货币兑回软的美元上涨。兰特稍早触及19个月高位12.6825兰特。

“兰特等许多新兴市场货币和商品货币得益于本周全球事态发展，”Macquarie First South Securities分析师Elna Moolman表示。

美联储周三宣布升息，但坚持其今年总共升息三次的预期，许多市场人士原本预期美联储今年将升息四次。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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