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债券 | 2017年 6月 15日 星期四 00:19 BJT

南非汇市：兰特上涨，因弱于预期的美国数据拉低美元

路透约翰内斯堡6月14日 - 南非兰特周三上涨，因美国公布的通胀和零售销售数据弱于预期，令美元下跌。

1530GMT，兰特兑美元升1.25%，报12.6000兰特，周二纽约市场收盘报12.7600兰特，兰特本周迄今上涨约2.5%。

5月美国消费者物价低于预期且零售销售意外回落，暗示通胀温和，这可能令美国联邦储备理事会(FED/美联储)推迟升息。

美国升息速度较预期缓慢的前景提振新兴市场资产。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在周三1800 GMT公布最新的利率决定。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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