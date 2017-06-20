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债券 | 2017年 6月 21日 星期三 00:04 BJT

南非汇市：兰特下跌，受南非央行职能的争议拖累

路透约翰内斯堡6月20日 - 南非兰特兑美元周二延续跌势，惴惴不安的投资者卖出兰特，此前一反腐监管机构提议，南非央行放弃维持货币和价格稳定的政策目标。

1511 GMT，兰特兑美元报13.0900兰特，较纽约尾盘跌0.75%。

兰特周一下跌最多1.6%，因南非受宪法认可的公共保护官Busisiwe Mkhwebane称，南非央行应该致力于促进经济增长，而不是货币和价格稳定。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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