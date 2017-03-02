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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 00:37 BJT

南非汇市：兰特下跌，因美国或在本月升息和商品价格走低

路透约翰内斯堡3月2日 - 南非兰特周四下跌，因美国可能在本月升息和商品价格下跌，重压新兴市场货币。

1500 GMT，兰特兑美元报13.1125兰特，较纽约周三尾盘下跌0.65%。

有进一步迹象显示，美联储越来越倾向于在3月加息，这继续支撑美元，美元兑一篮子主要货币上升0.3%。

商品价格下跌向新兴市场货币施压，现货金跌0.8%，铂金下滑1.4%.

路透调查周四显示，预计兰特涨势已接近尾声，因对新兴市场资产的需求减弱，与此同时，执政党准备选举新领导层，导致南非政治风险加剧。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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