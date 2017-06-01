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债券 | 2017年 6月 2日 星期五 00:33 BJT

南非汇市：兰特兑美元上涨，因惠誉维持南非主权信贷评等不变

路透约翰内斯堡6月1日 - 南非兰特兑美元周四升至三日最高水准，此前惠誉确认南非的主权信贷评等，为较投资级别低一个级距，南非总统祖马面临的压力日益加剧，也提振兰特。

1500 GMT，兰特兑美元上涨1%，报12.9550兰特，盘中升至日内高位12.9400，此前惠誉确认南非的“垃圾”级别评级，展望稳定，并警告经济增长疲弱是一个重要风险。

惠誉4月初将南非评级展望从负面调整至稳定，同时将本外币发行人违约评等(IDR)从“BBB-”下调至“BB+”，至投资级以下，指称近期的内阁重组，包括受到尊敬的财长被免职，可能会使该国经济政策转向。

也是在4月将南非评等降至“垃圾”级别的标普定于周五宣布对南非的评等更新。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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