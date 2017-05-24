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债券 | 2017年 5月 25日 星期四 00:04 BJT

南非汇市：兰特兑美元上涨，因消费者物价指数同比升幅不及预期

路透约翰内斯堡5月24日 - 南非兰特兑美元周三升至四周高位，此前公布的数据显示，消费者物价通胀年率降幅超过预期，因食品价格上涨势头放缓。

1500 GMT，兰特兑美元报12.9475兰特，较纽约收盘高 1.13%，根据汤森路透数据，为4月24日以来最高水准。

数据显示，4月消费者物价指数(CPI)同比升幅为5.3%，低于3月的6.1%，逊于市场预期的上升5.5%。

市场聚焦周四南非央行的利率决定，接受路透访查的分析师预计，利率将维持在7%不变，尽管通胀回软，令对今年稍晚减息的希望增强。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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