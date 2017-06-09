版本:
中国
债券 | 2017年 6月 9日 星期五 23:54 BJT

南非汇市：兰特兑美元上涨，静待穆迪公布南非主权信贷评等

路透约翰内斯堡6月9日 - 南非兰特兑美元周五上涨，对高收益新兴市场资产的需求持续，提振兰特上涨，市场静待穆迪公布南非主权信贷评等。

1500GMT，兰特兑美元上涨0.35%，报12.8775兰特，周四纽约收报12.9200兰特。

兰特盘中高见12.8475，之后小幅回落，因投资者转趋审谨，买入美元，此前英国首相特雷莎梅所领导的保守党在大选中失去了占议会多数席位的地位。

外界担心这可能会导致英国退欧谈判延后。

南非财长4月突然被撤职后，穆迪将该国评等列入可能调降的观察名单，称此事加上经济成长疲弱，给财政部削减债务和减低预算赤字的承诺带来重大风险。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐