南非汇市：兰特兑美元上涨，静待穆迪公布南非主权信贷评等

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透约翰内斯堡6月9日 - 南非兰特兑美元周五上涨，对高收益新兴市场资产的需求持续，提振兰特上涨，市场静待穆迪公布南非主权信贷评等。
1500GMT，兰特兑美元上涨0.35%，报12.8775兰特，周四纽约收报12.9200兰特。
兰特盘中高见12.8475，之后小幅回落，因投资者转趋审谨，买入美元，此前英国首相特雷莎梅所领导的保守党在大选中失去了占议会多数席位的地位。
外界担心这可能会导致英国退欧谈判延后。
南非财长4月突然被撤职后，穆迪将该国评等列入可能调降的观察名单，称此事加上经济成长疲弱，给财政部削减债务和减低预算赤字的承诺带来重大风险。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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