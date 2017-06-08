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债券 | 2017年 6月 9日 星期五 00:15 BJT

南非汇市：兰特兑美元下滑，因制造业和矿业数据疲弱

路透约翰内斯堡6月8日 - 南非兰特兑美元周四下跌，因制造业和矿业数据令经济前景愈发低迷，且全球风险事件重压新兴市场货币。

1507 GMT，兰特兑美元报12.9050兰特，较周三纽约收盘下跌0.64%，因4月南非制造业同比萎缩超过4%，矿业产出增长放缓。

“兰特周四下跌，因继周二GDP数据令人震惊后，4月矿业和制造业数据也弱于预期，”NKC African Economics分析师Gerrit van Rooyen表示。

南非经济八年来首次滑入衰退，令许多分析师重新考虑调整今年的成长预估。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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