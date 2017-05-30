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债券 | 2017年 5月 31日 星期三 00:34 BJT

南非汇市：兰特兑美元下滑，因政治形势紧张

路透约翰内斯堡5月30日 - 南非兰特兑美元周二扩大跌幅，因政治形势紧张，终止了兰特近期触及两个月高位的涨势。

1540 GMT，兰特兑美元报13.0500兰特，较周一纽约尾盘下跌1.02%。因部分交易商获利了结，以及让南非总统祖马失去非国大领导人地位的尝试失败。

兰特盘中跌至13.1600低位，之后反弹回稳，但预期将承压，因在上周涨至12.95下方后未能整固涨势。

南非周三将公布4月贸易数据。失业率和新车销售数据将在周四公布。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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