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债券 | 2017年 5月 24日 星期三 00:02 BJT

南非汇市：兰特兑美元升至四周高位，因传闻非国大将讨论罢免总统祖马

路透约翰内斯堡5月23日 - 南非兰特兑美元周二大涨至四周高位，因媒体报导，南非非洲人国民大会将在本周末举行的一次主要党内会议上，讨论罢免总统祖马。

非国大发言人对该报导予以否认，表示“纯属捏造，不是事实。”

1505 GMT，兰特兑美元报13.0575兰特，较纽约收盘急升 1.45%。

兰特稍早升至13.0175兰特的高位，根据汤森路透数据，为4月25日来最高。

“毋庸置疑，非国大可能讨论罢免祖马的消息提振兰特，”TreasuryOne汇市交易员Phillip Pearce说，“我认为，(市场)反应过度。”(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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