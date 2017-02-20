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市场报道 | 2017年 2月 21日 星期二 07:09 BJT

南非汇市：兰特小跌，受内阁改组疑虑重现打压

路透约翰内斯堡2月20日 - 南非兰特周一小跌，南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周三发表预算演说前，内阁改组疑虑重现，令兰特承压。

1500 GMT，兰特兑美元收复稍早跌幅，小跌0.1%至13.0650兰特，因大宗商品价格上涨及投资者追求更高回报，推升对新兴货币的需求。

不过在美国联邦储备理事会(美联储/FED)多名决策者本周稍晚发表演说前，市场气氛谨慎，投资者等候美联储升息时机的进一步线索。

戈尔丹料将宣布降低财政赤字的计划，包括开征新税，以填补经济成长低迷导致的财政收入缺口。(完) (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
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