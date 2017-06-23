南非汇市：兰特延续涨势，因南非政治不确定性缓和及关注经济基本面

路透约翰内斯堡6月23日 - 南非兰特兑美元周五延续反弹的势头，因该国政治不确定性缓和，经济基本面再次成为市场焦点，这突出了兰特的高回报，因投资者继续寻找高收益资产。

1500 GMT，兰特兑美元升0.5%，报12.9200兰特，受助于美元下跌，此前美国制造业和服务业数据疲弱，令投资者质疑今年余下时间美国经济成长速度。

周四南非宪法法庭裁决对总统祖马进行不信任投票时，可采用不记名的方式，这将可能威胁祖马的总统任期，自此之后，兰特上涨了近1.5%。