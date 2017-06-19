版本:
中国
债券 | 2017年 6月 19日 星期一 16:51 BJT

南非经济：企业信心低落阻碍经济增长复苏--穆迪

路透约翰内斯堡6月19日 - 评级机构穆迪周一表示，南非企业信心急剧下降，对经济增长复苏是一大阻碍，并将打压投资。

“企业信心下降意味着投资减少，这将给南非已然疲弱的经济增长带来不利的影响，且最后将使得财政整顿更为棘手。”穆迪资深分析师Zuzana Brixiova在一篇研究报告中称。(完) (编译 张若琪 审校 刘秀红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐