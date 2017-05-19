印尼评等：标普将印尼主权债信评级上调至投资级

路透雅加达5月19日 - 评级机构标准普尔周五将印尼主权债信评级上调至投资级，称此举反映出其认为印尼财政状况面临的风险减少。

债信评级上调通常意味着，一个经济体能够以更低的借款成本发债。

标普将印尼主权债信评级从BB+上调至BBB-，前者属于垃圾级，后者属于投资级。

另外两大评级机构--惠誉和穆迪五年多前就赋予了印尼投资级的评级。

标普周五表示，“印尼加强聚焦于符合现实的预算案，降低了未来收入短差导致政府预算赤字明显扩大的可能性。”

基于多项疑虑，标普先前并未跟进其他大型评等机构的调升评等决定。因印尼总统佐科取消汽油补助的大胆决定，标普在2015年5月给予印尼评级正向展望。