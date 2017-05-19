印尼评等：标普将印尼主权债信评级上调至投资级

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透雅加达5月19日 - 评级机构标准普尔周五将印尼主权债信评级上调至投资级，称此举反映出其认为印尼财政状况面临的风险减少。
债信评级上调通常意味着，一个经济体能够以更低的借款成本发债。
标普将印尼主权债信评级从BB+上调至BBB-，前者属于垃圾级，后者属于投资级。
另外两大评级机构--惠誉和穆迪五年多前就赋予了印尼投资级的评级。
标普周五表示，“印尼加强聚焦于符合现实的预算案，降低了未来收入短差导致政府预算赤字明显扩大的可能性。”
基于多项疑虑，标普先前并未跟进其他大型评等机构的调升评等决定。因印尼总统佐科取消汽油补助的大胆决定，标普在2015年5月给予印尼评级正向展望。
去年6月，标普再度决定不给予印尼投资级评等，理由是政府税收疲软及企业信贷品质恶化。(完) (编译 杜明霞/蔡美珍；审校 艾茂林/张明钧)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。