台湾个股：中小企业放款增量将带动利差年底前升至1.4个百分点--合库银

路透台北7月26日 - 台湾第四大银行--合库银周三称，为提升银行获利，经过去近三年积极调整放款结构后，至今年6月底止，存放利差较大的中小企业放款余额已逾5,900亿台币，利差亦自1.2个百分点拉升至1.39个百分点，年底前有望进一步扩增至1.4个百分点，有助获利的提升。

合库银是台湾大型公股金控--合库金旗下主要子公司；合库金表示，今年上半年税前盈余达84.64亿台币，每股税后盈余为0.61台币；其中合库银税前盈余即达76.69亿，每股税后盈余为0.77台币。

〞过去年三年来，我们一直在推扩企专案，中小企业放款户增加了七、八千户，利差也跟着扩大，对获利贡献不小。〞合库银董事长廖灿昌出席一公开活动时说。

他指出，今年1至6月该行中小企业放款余额增加约169亿台币，由于中小企业放款利率大致介于2.2%至2.5%，利率普遍远高于政府和大型企业放款，存放利差亦跟着扩增；以该行目前放款规模约2兆台币计算，单单是利差扩大，一年即增加逾20亿台币的获利。

廖灿昌还说，过去三年来该行积极调整放款结构，除扩增中小企业放款规模外，亦逐步降低利差较小的公营事业等放款，放款量已自三年前的1,900亿台币，下降至目前的1,500亿台币；而大企业放款户数则持续成长。

此外，为扩大海外布局，他表示，该行澳洲墨尔本分行今天开业，年底前柬埔寨金边支行亦将开业，成为该行第20家海外分行。

根据台湾金管会统计，到今年第一季为止，合库银资产总额达3兆966亿台币，为本地资产总额第四大的银行。周三合库金收跌0.61%报16.4台币。(完)