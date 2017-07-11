台湾个股：兆丰商银将加强消金业务，锁定信用卡及房贷业务--董事长

路透台北7月11日 - 台湾第二大银行--兆丰商银董事长周二称，为转型成全方位银行，该行除将深化原有强项企业金融外，亦将积极拓展消费金融业务，且锁定信用卡及房贷两大消金项目；内部规划，在未来三年内房贷业务量将增加2,000亿台币。

兆丰商银是兆丰金控旗下主要子公司，获利占金控的85%以上，兆丰金称，该公司今年上半年税前盈余达160.97亿台币，税后盈余亦有145.17亿，每股税后盈余1.07台币。

〞我们最近公布上半年业绩还不错，每股盈余是所有公股行库的第一名，在所有金控中名列第三。〞张兆顺周二在出席一场公开记者会上说，〞兆丰在消金部分确实很弱，现在企金的竞争非常惨烈，消金部分我们要急起直追。〞

兆丰商银纽约分行去年因法遵问题遭美国纽约州金融管理机关重罚1.8亿美元，该行经进行人事改组及组织改造后，上半年税前盈余虽较去年同期衰退12.90%，但仍稳居公股行库获利榜首。

张兆顺表示，目前兆丰商银放款余额达1.7兆台币，但房贷量仅3,000亿，占总放款比重相对偏低，〞我们不能只靠大企业，希望房贷量能增加，将来在老屋重建、都更及社会住宅放款上都不会缺席。〞

但他也说，以台湾房地产市场目前一年成交户数仅20余万户来看，房市若要好转须有成交量递补，〞依过去经验，一年成交户数必须达到30万户以上，(房市景气)才有望好转，房价才会止跌。〞

而在获利来源，他指出，兆丰商银获利引擎主要是来自海外，上半年包含国际金融业务分行(OBU)及海外分行获利即占全行的50%以上，〞这里(境内)杀到见骨，很难有利润。〞

另在巴拿马及个朗分行方面，张兆顺表示，个朗分行已确定并入巴拿马分行，预计整并时程为明年第二季，〞目前已经进入申请的状态。〞

根据台湾金管会公布，至今年第一季止兆丰商银资产总额达2兆9,060亿台币，为台湾第二大银行；母公司兆丰金周二收涨1.19%报25.6台币。(完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)