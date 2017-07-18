台湾个股：兆丰商银将逐步布建台币及美元计价债券，提升资金收益--总经理

路透台北7月18日 - 台湾第二大银行--兆丰商银周二称，为提升资金运用收益，未来将采定期定额或定期不定额方式，逐步布建台币及美元计价债券；至于投资的标的，除了风险低的美国公债外，亦将布局信用评等A级以上的外币金融债券。

兆丰商银总经理杨豊彦指出，今年上半年该行存款余额大增2,200亿台币，至6月底止存款余额已逾2.3兆台币，惟全行(含台币与外币)存放比仅73%，〞我们手上资金是充裕的，必须想办法提升资金运用收益。〞

〞我们会视市场波动幅度，在适当时机采取定期定额，或定期不定额的方式逐步布建(债券)部位。〞杨豊彦对路透说，〞目前金融资产价格都在相对的高点，不适合一次建立大部位。〞

他进一步解释，当市场波动幅度较小，即市场较平稳时采定期定额操作策略；但在市场出现大幅波动时则改采定期不定额操作方式；而由于未来潜在不确定因素仍多，为避免不必要的风险，内部没有订定未来要布局的额度及目标。

但杨豊彦说，兆丰商银最大资产部位仍为放款，惟市场竞争激烈，存放利差不易扩增，且手中仍有逾3,000亿台币的〞低度利用资金〞，用于同业拆款、票券等金融操作，未来这些资金将逐步布建于台债、公司债及外币债券等收益率较高的金融投资工具。

另在台股投资方面，他则指出，该行过去在股票投资上偏保守，手中持有股票部位仅30余亿台币，预估今年现金股利收入约10亿台币。

兆丰商银为兆丰金控旗下最大子公司，不仅是台湾第二大银行，亦是该公司主要获利来源；据兆丰金公告，今年上半年累计税前盈余达160.97亿台币，累计税后盈余亦达145.17亿台币，每股税后盈余则为1.07台币，为台湾各公股银行和金控中获利最佳者。

周二兆丰金每股收涨0.59%报25.55台币。(完) (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)