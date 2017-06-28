台湾个股：华南金称将加强财务操作及调整放款结构，以提升获利

路透台北6月28日 - 台湾大型金控公司--华南金控周三称，为提升获利能力，旗下子公司华南银行今年将加强财务操作，并调整放款结构；而主要获利来源将分为三大区块，即企业和个人金融、财富管理手续费收入及财务操作。

华南金今天召开股会大会，惟今年前五月获利不佳，与去年同期比较税前和税后盈余均大幅衰退31%，引起与会股东高度关注。

〞我们会逐渐改善利差，并将提升相关的手续费收入，年底前希望能把盈余提升上来。〞华银总经理郑永春在股东会后记者会表示。在该行积极拓展下，年初以来中小企业放款已成长5%，惟利差较小的政府放款比重仍偏高，占总放款6%，金额高达867亿台币。

华南金控董事长吴当杰指出，为提升存放利差及获利，未来将进行放款结构的调整，〞放款部分的确应该要朝利差较大的地方来进行，例如中小企业利差相对比较大，我们会加强中小企业放款。〞

他同时表示，会密切注意财务操作且持续好看台股，〞主计总处调高今年GDP成长率到2.05%，景气有增温的情况，股市是景气的领先指标，目前没有理由看坏股市，但要注意风险。〞

华银副总经理高荣成即称，内部规划今年将增持台债500亿台币，及外币债300亿台币；但受到殖利率节节走低影响，迄今预订目标尚未建满，〞下半年我们还要再建立200多亿台债部位，外币债也要再买10亿美金。〞

他说，因放款无法大幅扩增、存放利差又小，今年各大银行获利决战点主要来自财务操作，及海外分行(含OBU，国际业务分行)获利；其中，在财务操作部分，该行全年获利有望达到40亿台币，约占获利比重30%的目标。

他并称，随着全球景气复苏，且外币放款利差大，〞今年就看谁的海外的通路多，谁就是赢家。〞

在海外布局方面，吴当杰表示，华银菲律宾马尼拉分行已于6月14日开幕，未来将扩大东南亚布局，为强化海外市场，不排除且不放弃任何海布点的机会。