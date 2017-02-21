台湾个股：台湾企银规划上半年发行3亿美元计价债券，为拓展海外业务所需

路透台北2月21日 - 台湾中小企业专业银行--台湾企银董事长朱润逢周二表示，规划今年上半年将发行约3亿美元外币计价债券，作为拓展海外业务及财务操作所需；同时，随景气逐步好转，对台股持审慎观乐看法，目前部位为15亿台币，未来将加码台股。

朱润逢称，台湾整体经济将越来越好、〞春天的脚步近了〞，因美国新任总统特朗普华尔街出身，未来将对金融业进行松绑，加上美国联准会(FED)今年将升息，有利台湾金融业的发展。

〞美国升息对全世界都有影响，对我们是正面的，因为银行利差会扩大。〞朱润逢说。

台企银副总经理王亦允对路透说，内部规划发行约3亿美元计价债券，并将提3月分董事会讨论，通过后再向主管机关申请，希望赶在上半年发行，发行年限为七年；另为充实资本，今年将发行30-40亿台币次顺位金融债券。

他说，这是该行首度规划发行美元计价外币债券，主要资金用途除扩大外币操作部位外，并供拓展海外业务之需；包括本月27日美国纽约分行将开业，以及下半年分别有日本东京分行及菲律宾分行开业等都有外币的资金需求。

朱润逢还说，随全球经济好转，将有助台湾银行业提升获利空间，该行将强化财务管理，未来亦将提高美元等外币计价债券部位。

王亦允说，目前持有公债和公司债净部位共1,000亿台币，另美元等外币计价债券部位则有360亿台币，〞今年我们的目标是提高外币债部位，但必须考虑利率风险，操作上是顺势而为，没有设定目标。〞。

朱润逢指出，该行去年财务操作占全行获利比重约8%，今年的目标是提高到15%，另在海外获利占比方面，今年希望自去年的25%，拉高到占全行获利的30%。