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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 17:44 BJT

台湾个股：因应海外布局，国泰世华银行将发行私募普通股149.98亿台币

路透台北6月8日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周四代子公司国泰世华银行公告将发行私募普通股筹资149.98亿台币，现金增资认股基准日为13日(下周二)。

国泰金控公告并指出，此次发行股数约5.356亿股、每股发行价格28台币，资金用途主要因应海外布局及业务成长等资本需求。

五月底国泰金控公告，旗下国泰世华银行与国泰人寿就加拿大丰业银行(The Bank of Nova Scotia)马来西亚子行100%股权收购案达成协议，交易金额为2.55亿美元。

国泰金控今收跌0.42%报47.05台币，表现不如金融保险类指数的0.18%升幅。(完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)
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