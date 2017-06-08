台湾个股：因应海外布局，国泰世华银行将发行私募普通股149.98亿台币

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月8日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周四代子公司国泰世华银行公告将发行私募普通股筹资149.98亿台币，现金增资认股基准日为13日(下周二)。
国泰金控公告并指出，此次发行股数约5.356亿股、每股发行价格28台币，资金用途主要因应海外布局及业务成长等资本需求。
五月底国泰金控公告，旗下国泰世华银行与国泰人寿就加拿大丰业银行(The Bank of Nova Scotia)马来西亚子行100%股权收购案达成协议，交易金额为2.55亿美元。
国泰金控今收跌0.42%报47.05台币，表现不如金融保险类指数的0.18%升幅。(完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为