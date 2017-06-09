台湾个股：国泰人寿5月外汇价格变动准备金增至近60亿台币，业界最高

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月9日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周五称，旗下国泰人寿5月外汇避险操作得宜，提存外汇价格变动准备金8.2亿台币，5月底国寿外汇价格变动准备金余额增至近60亿台币，规模为业界最高。
国泰金控今日并公布5月税后净利42.6亿台币，累计前五月税后净利192.3亿台币，其中国泰人寿5月税后净利则为25.1亿台币，累计前五月税后净利97.8亿台币。
国寿5月保单销售以投资型保单与传统型分期缴为主，5月新契约保费(FYP)金额为153亿台币，前5月累计FYP金额为1,054亿台币，年成长16%，为业界第一。
此外，台湾资产第二大金控--富邦金控今日也称，旗下富邦人寿5月已无外汇兑换损失，税后净利达15.84亿台币，累计前5月税后净利为60.34亿台币，较去年同期成长5%。(完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为