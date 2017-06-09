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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 17:48 BJT

台湾个股：国泰人寿5月外汇价格变动准备金增至近60亿台币，业界最高

路透台北6月9日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周五称，旗下国泰人寿5月外汇避险操作得宜，提存外汇价格变动准备金8.2亿台币，5月底国寿外汇价格变动准备金余额增至近60亿台币，规模为业界最高。

国泰金控今日并公布5月税后净利42.6亿台币，累计前五月税后净利192.3亿台币，其中国泰人寿5月税后净利则为25.1亿台币，累计前五月税后净利97.8亿台币。

国寿5月保单销售以投资型保单与传统型分期缴为主，5月新契约保费(FYP)金额为153亿台币，前5月累计FYP金额为1,054亿台币，年成长16%，为业界第一。

此外，台湾资产第二大金控--富邦金控今日也称，旗下富邦人寿5月已无外汇兑换损失，税后净利达15.84亿台币，累计前5月税后净利为60.34亿台币，较去年同期成长5%。(完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)
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