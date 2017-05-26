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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 16:06 BJT

台湾个股：国泰金旗下子公司以2.55亿美元收购加拿大丰业银行马来西亚子行

路透台北5月26日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周五表示，旗下国泰世华银行与国泰人寿就加拿大丰业银行(The Bank of Nova Scotia)马来西亚子行100%股权收购案达成协议，交易金额为2.55亿美元。

国泰金发布新闻稿并指出，该案由国泰世华银行与国泰人寿分别持有51%、49%股权，本收购案仍待台湾与马来西亚主管机关核准，预计下半年完成交割。

国泰金控上月初公告，旗下国泰世华银行与国泰人寿共同参与加拿大丰业银行马来西亚子行100%股权标售案进行独家议约至4月30日。(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
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