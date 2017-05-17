台湾个股：彰化银银六月中旬董事改选，公股全力以赴--财政部次长

路透台北5月17日 - 台湾财政部次长苏建荣周三称，对于台湾最高法院判决财政部对彰化银行持股未出售前，且台新金控仍为彰银最大股东者，财政部应支持台新金取得彰银过半董事席次，〞财政部表示深感遗憾〞，并将依法向最高法院提起上诉。

彰银是台湾第九大银行，2005年该行发行特别股，台新金拿下该行22.5%股权，并取得过半董事席次及经营主导权；惟2014年改选时财政部取得过半董事席次，重新取回经营主导权。台新金而因提出告诉，台湾高院今天宣判财政部应支持台新金取得过半董事席次。

对于高院最新判决，财政部今天下午召开记者会；苏建荣公开表示，将在6月16日举行的彰银股东会董事改选，财政部一定会全力以赴，以维护公股和全民的资产。

〞我们一定会全力以赴，至少维持现有的席次，我们也呼吁彰银所有股东，继续支持财政部，以实力继续主导彰银经营权...彰银不是财政部的，是全民的。〞苏建荣说。

财政部称，台新金于2005年取得彰银过半董事席次后，在具主导彰银经营权期间，曾发动三次合并计画，并在2013年片面对外宣称于当年第3季完成与彰银合并；因台新金数次以不合理整并换股条件意图强行与彰银合并；为维持该行合理经营条件及股东权益，历次整并计画中，均坚守维护全民资产立场，力阻台新金以不合理条件强行合并彰化银行。

对于台湾高院最新判决，苏建荣强调，财政部的立场是：第一、财政部与台新金并无契约关系存在；第二、立法院决议公股不得支持民股；第三、彰银股权结构今非昔比，台新金无取得过半普通董事席次的空间。

〞我特别要强调，我们在二审宣判之前立场已非常清楚，不管宣判的结果如何，我们一定都会按原有步骤去争取绝大多数股东的认同，没有所谓打假球的问题。〞苏建荣说。财政部将在收到判决书20天内提出上诉，最晚在6月底前就会提出诉。

他说，2014年公股经营团队在取回彰银经营主导权后，该行获利不仅表现优异，今年亦获选为前五大经营绩效好的银行。6月16日的彰银股东会董事改选，财政部一定会全力以赴至少维持现有的席次。