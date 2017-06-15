台湾个股：金管会同意国泰金旗下子公司收购加拿大丰业银行马来西亚子行

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月15日 - 台湾金管会周四同意国泰金控旗下国泰世华银行与国泰人寿，申请投资加拿大丰业银行(The Bank of Nova Scotia)马来西亚全资子行100%股权，将由国泰世华银行及国泰人寿分别持有51%及49%股权。
金管会新闻稿并指出，本案为第一家本地银行申请于马来西亚设立子行案，并为首家本国银行业与寿险业共同投资海外银行案。目前银行业仅有兆丰银行及国泰世华银行等两家银行于马来西亚设立有两家境外分行。
台湾资产最大金控--国泰金控上月底表示，旗下国泰世华银行与国泰人寿就加拿大丰业银行马来西亚子行100%股权收购案达成协议，交易金额为2.55亿美元。(完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为