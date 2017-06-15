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亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 17:09 BJT

台湾个股：金管会同意国泰金旗下子公司收购加拿大丰业银行马来西亚子行

路透台北6月15日 - 台湾金管会周四同意国泰金控旗下国泰世华银行与国泰人寿，申请投资加拿大丰业银行(The Bank of Nova Scotia)马来西亚全资子行100%股权，将由国泰世华银行及国泰人寿分别持有51%及49%股权。

金管会新闻稿并指出，本案为第一家本地银行申请于马来西亚设立子行案，并为首家本国银行业与寿险业共同投资海外银行案。目前银行业仅有兆丰银行及国泰世华银行等两家银行于马来西亚设立有两家境外分行。

台湾资产最大金控--国泰金控上月底表示，旗下国泰世华银行与国泰人寿就加拿大丰业银行马来西亚子行100%股权收购案达成协议，交易金额为2.55亿美元。(完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)
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