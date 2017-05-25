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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 10:10 BJT

台湾个股：针对海外子公司授信争议，永丰金总经理暨财务长游国治辞职

路透台北5月25日 - 面对近期海外子公司授信争议案，台湾永丰金控周四公告其金控总经理暨财务长、永丰银行董事长游国治、永丰金租赁总经理庄耀及永丰金证券(亚洲)董事总经理蔡建志联袂提出辞职，并自7月起生效。

金管会对此发布新闻稿表示，永丰金控积极回应金管会处分时的要求，金管会正面看待，并将密切观察永丰金所展现之改革诚意和具体措施。 金管会并说明4月12日已对永丰金控未妥善督导管理海外子公司办理授信案核处1千万台币罚锾处分时，已并要求检讨人员责任报会。

金管会此前发现永丰金租赁(股)之海外子公司Grand Capital International Ltd.办理授信业务，有违反授信原则与内控制度缺失，永丰金未有效建立及未落实执行对子公司监督管理制度。

当地时间9:49，永丰金控股价持平在9.3台币，表现不如台湾加权指数的0.48%涨幅。(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
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