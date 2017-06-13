台湾产业：推动产学小联盟，四年创造85.7亿台币产值--科技部

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月13日 - 台湾科技部周二表示，〞产学小联盟〞推动有成果，过去四年来科技部投入7.2亿台币补助学界，之后技术移转产业，已创造营运收入13.59亿台币，创造85.7亿台币产值。
科技部长陈良基表示，虽然以前提倡技术自主，高自制率，但近年流行分享经济，显示国际间的合作非常重要。
〞现在要打赢球最重要，〞陈良基表示。他表示，台湾不是全世界科技最领先进步的地方，未来将结合国外重要技术，结合台湾本身优势将产品推陈出新，追随先进市场的脚步。
陈良基表示，〞小联盟〞不同在于，不是什么都是厂商自已去研发，而是各业别都有自己的地位和价值，让整体产业获利增加最重要。因此也提倡异业交流，彼此互助，最大目的就是让产学联盟有新的商机，共同进步。目前已有163个联盟，共2,800家厂商加入。
他说，希望未来能够以每年1,000家的速度加入产学小联盟。
陈良基也表示，配合政府的新南向政策，科技部与东南亚的台商也做了深入交流，目前先选定印度、印尼、泰国、越南、马来西亚和新加坡等地为优先对象，了解当地政府最大的需求面向，尽力帮助当地产业升级。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为