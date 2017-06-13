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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 14:04 BJT

台湾产业：推动产学小联盟，四年创造85.7亿台币产值--科技部

路透台北6月13日 - 台湾科技部周二表示，〞产学小联盟〞推动有成果，过去四年来科技部投入7.2亿台币补助学界，之后技术移转产业，已创造营运收入13.59亿台币，创造85.7亿台币产值。

科技部长陈良基表示，虽然以前提倡技术自主，高自制率，但近年流行分享经济，显示国际间的合作非常重要。

〞现在要打赢球最重要，〞陈良基表示。他表示，台湾不是全世界科技最领先进步的地方，未来将结合国外重要技术，结合台湾本身优势将产品推陈出新，追随先进市场的脚步。

陈良基表示，〞小联盟〞不同在于，不是什么都是厂商自已去研发，而是各业别都有自己的地位和价值，让整体产业获利增加最重要。因此也提倡异业交流，彼此互助，最大目的就是让产学联盟有新的商机，共同进步。目前已有163个联盟，共2,800家厂商加入。

他说，希望未来能够以每年1,000家的速度加入产学小联盟。

陈良基也表示，配合政府的新南向政策，科技部与东南亚的台商也做了深入交流，目前先选定印度、印尼、泰国、越南、马来西亚和新加坡等地为优先对象，了解当地政府最大的需求面向，尽力帮助当地产业升级。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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