台湾企业：台塑越南钢厂发生爆炸，之前曾出现污染问题

路透台北/河内5月31日 - 台湾台塑关系企业的越南新钢厂周二晚间发生爆炸，而周一该厂刚刚恢复试运营，这是其引发越南最严重环境污染事件以来首次恢复试产。

台塑河静钢铁公司(Formosa Ha Tinh Steel)执行副总裁张复宁对路透表示，这次的所谓尘末爆炸是因设备故障导致空气中的微小颗粒物燃烧引起的。

此次事故或将令人再次担忧这家110亿美元工厂的安全问题，尽管张复宁称事故未造成人员伤亡，且对启动生产的准备工作影响不大。

“我们用来收集尘末的设备发生爆炸。我们立即切断电源，进行安全检查。我们正在努力查明原因，”张复宁在电话中对路透记者表示。

“没有起火，也没有造成损失或伤亡，”他说。“试运营仍在继续。”

2016年台塑河静钢铁公司排放有毒有害废物，造成越南超过200公里(125英里)海岸线污染，并导致海洋生态和依赖渔业和旅游业的本地经济遭到破坏。该厂在此次污染事件后停止运营，已于周一恢复运作。