台湾企业：台塑越南钢厂发生爆炸，之前曾出现污染问题

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北/河内5月31日 - 台湾台塑关系企业的越南新钢厂周二晚间发生爆炸，而周一该厂刚刚恢复试运营，这是其引发越南最严重环境污染事件以来首次恢复试产。
台塑河静钢铁公司(Formosa Ha Tinh Steel)执行副总裁张复宁对路透表示，这次的所谓尘末爆炸是因设备故障导致空气中的微小颗粒物燃烧引起的。
此次事故或将令人再次担忧这家110亿美元工厂的安全问题，尽管张复宁称事故未造成人员伤亡，且对启动生产的准备工作影响不大。
“我们用来收集尘末的设备发生爆炸。我们立即切断电源，进行安全检查。我们正在努力查明原因，”张复宁在电话中对路透记者表示。
“没有起火，也没有造成损失或伤亡，”他说。“试运营仍在继续。”
2016年台塑河静钢铁公司排放有毒有害废物，造成越南超过200公里(125英里)海岸线污染，并导致海洋生态和依赖渔业和旅游业的本地经济遭到破坏。该厂在此次污染事件后停止运营，已于周一恢复运作。
该厂在获得越南政府颁发的试运营许可后，于周一开始试运营。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为