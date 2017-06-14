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亚洲 | 2017年 6月 14日 星期三 11:24 BJT

台湾债市：东方汇理银行取得绿色债券资格认可，上限20亿美元--柜买中心

路透台北6月14日 - 台湾柜台买卖中心周三表示，已通过法国东方汇理银行申请绿色债券的资格认可，发行金额上限为20亿美元，可在三个月内多次发行。此为首家取得绿色债券资格认可的外国金融机构。

柜买中心称，东方汇理绿色债券的资金用途为再生能源及能源科技发展，能源效率提升及能源节约等。

柜买中心指出，该绿色投资计画及资金运用管理计画，皆由永续研究分析机构(Sustainalytics)出具评估意见。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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