台湾债市：五年公债殖利率早盘跌至逾一个月低位，拥筹码少资金多优势

路透台北5月25日 - 台湾五年指标公债106/5殖利率周四下跌。交易员表示，美债殖利率仍在低档，台债筹码少而资金偏多，今日殖利率下跌并抵逾一个月低位。

交易员表示，今年以来货币市场游资多，且今年发债筹码少，美债殖利率也仍在低档，有助台债殖利率走低。由于本周末将迎来四天假期，预期10年公债因存续期较长，其交投意愿会低于五年券。

今日五年券106/5期殖利率低档在0.7260%，指标五年公债殖利率盘中前低是4月17日的0.7170%。

〞超额准备多，台债气氛没那么空，月底又要来了资金又会多。〞一位大型票券商交易员说。

拆款中心公布的数据显示，银行体系共69家主要银行4月提存期累计超额准备为1兆(万亿)4,531亿台币。

也有证券商交易员说，台币升值压力仍在，外资进场布局极短券时有所闻，对台债也有资金行情效应。

美债收益率周三下跌，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示将以循序渐进的步伐升息和减计规模达4.5万亿美元的所持债券，投资者感到释然。指标10年期美债收益率下跌逾2个基点，至2.257%。

本地时间10:14，五年券106/5殖利率跌2.05基点至0.726%，成交34.5亿台币；至于台股加权指数则升0.48%。

交易员预估，今天106/5期交易区间则预估在0.72-0.74%。

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