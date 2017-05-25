台湾债市：五年公债殖利率早盘跌至逾一个月低位，拥筹码少资金多优势

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北5月25日 - 台湾五年指标公债106/5殖利率周四下跌。交易员表示，美债殖利率仍在低档，台债筹码少而资金偏多，今日殖利率下跌并抵逾一个月低位。
交易员表示，今年以来货币市场游资多，且今年发债筹码少，美债殖利率也仍在低档，有助台债殖利率走低。由于本周末将迎来四天假期，预期10年公债因存续期较长，其交投意愿会低于五年券。
今日五年券106/5期殖利率低档在0.7260%，指标五年公债殖利率盘中前低是4月17日的0.7170%。
〞超额准备多，台债气氛没那么空，月底又要来了资金又会多。〞一位大型票券商交易员说。
拆款中心公布的数据显示，银行体系共69家主要银行4月提存期累计超额准备为1兆(万亿)4,531亿台币。
也有证券商交易员说，台币升值压力仍在，外资进场布局极短券时有所闻，对台债也有资金行情效应。
美债收益率周三下跌，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示将以循序渐进的步伐升息和减计规模达4.5万亿美元的所持债券，投资者感到释然。指标10年期美债收益率下跌逾2个基点，至2.257%。
本地时间10:14，五年券106/5殖利率跌2.05基点至0.726%，成交34.5亿台币；至于台股加权指数则升0.48%。
交易员预估，今天106/5期交易区间则预估在0.72-0.74%。
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--《焦点》美联储将升息与经济反弹挂钩，预计今年开始缩表-会议记录(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为