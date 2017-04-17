台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清

路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
交易员指出，由于五年新券106/5至上周五空单量仍达90亿台币，超过该券发行量三分之一水准，令市场预期明日106/5得标利率靠向发行前交易区间低档的可能性较高，标售结果或将影响周四将展开发行前交易的10年新券。
〞现在就等明天标债了。〞一位大型证券交易员说。
周二标售的106/5期公债发行金额预定250亿台币，将于21日发行，此期公债发行前交易殖利率的区间在0.7110-0.8420%。前次五年公债标售为106/2期，金额250亿台币，得标利率是0.79%。台湾公债标售背景资料请见
上周五及本周一美国金融市场因复活节假期休市。
本地时间10:36，五年券106/5发行前交易殖利率跌0.06基点至0.7230%，交投区间介在0.7175%-0.7290%间，成交19亿台币；10年券106/4无成交；而台股加权指数则跌0.51%。
交易员预估，今天五年券106/5期发行前交易殖利率交易区间料在0.71-0.73%；而10年券殖利率波动区间在0.98-1.01%。
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(记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)