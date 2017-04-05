台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘走扬，因长假后台股强攻

路透台北4月5日 - 台湾五年期公债106/5期发行前交易殖利率周三早盘走升；交易员称，随清明长假后台股强攻，加上发行前交易零成本，目前市场偏空操作，带动殖利率上扬；10年期公债殖利率则持平。
他们表示，从大型行库目前未进场观察，显示市场依旧期望看到殖利率会往上走，促使殖利率走扬；10年券则因筹码过于集中，交投急冻。
〞十年券铁定是冷的，筹码太集中了，现在由五年券带盘，股市如果再冲万点，台债在这里就是一个小底(部)了。〞一大型民营银行交易员说。
他说，美债殖利率虽走低，但清明节长假后台股强劲攻高，早盘大型权值股多往上攻，而尽管近期国际上爆发恐怖攻击事件，但从早盘有人反向出货观察，显示市场对恐攻事件消息已弱化，早盘台债由改由五年券带动殖利率上扬。
他们并指出，台股若持续往上攻，短线台债市场氛氛将略偏空，殖利率有望续扬，后续观察重点在CPI等经济数据。
本地时间10:42，五年券106/5发行前交易殖利率涨0.96基点至0.8420%，成交25亿台币；10年券106/4殖利率持平至1.0900%，成交0.5亿台币；台股加权指数则涨1.10%。
美国指标公债收益率周二触及逾五周低点，因投资人对美国总统特朗普实施财政刺激政策的能力有疑虑。但该收益率之后 扭转跌势，尾盘变动不大。
交易员预估，今天五年券106/5期发行前交易殖利率交易区间在0.81-0.85%；10年券106/4期区间则在1.07-1.12%。
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(记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)