台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘走跌，反应美债利多惟追价力道不足

路透台北4月19日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周三早盘走跌；交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率跌至逾五个月新低，带动盘初台债殖利率趋跌整理，一扫上日106/5得标利率高于预期的阴霾，惟盘初主流券追价力道略显不足。
交易员指出，目前美债就技术面而言非常偏多，消息面也多来自国际政治风险，但美国及台湾经济仍旧处在复苏的轨道上，基本面并未转坏，且因周四10年106/4增额券展开发行前交易的变数仍在，令追价意愿并不强，短线料台债主流券暂在低档盘旋整理。
〞早上有反应美债利多，但没有看到积极的追价力道。〞一位大型证券交易员说。
美国公债收益率周二跌至五个月低位，因投资者对本周末举行的法国总统选举第一轮投票感到不安，且地缘政治紧张局势持续，增加了对避险美债的需求。指标10年美国公债收益率收在2.179%，创逾五个月新低，前低为去年11月10日的2.1180%。
本地时间9:51，五年券106/5发行前交易殖利率跌0.90基点至0.7535%，交投区间介在0.7335%-0.7535%间，成交76亿台币；10年券106/4也跌2基点至0.9800%；而台股加权指数则跌0.63%。
交易员预估，今天五年券106/5期发行前交易殖利率主要交易区间料在0.72-0.76%；而10年券106/4殖利率则看在0.98-1.00%。
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(记者 詹静宜； 审校 乔艳红)