台湾债市：五年券殖利率早盘下跌，受美债带动及地缘政治避险需求

路透台北4月12日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周三早盘走跌；交易员表示，受美债殖利率挫低并跌至2.3%附近激励，加上国际上有地缘政治因素，引发避险型买盘进场，带动殖利率走低。
不过，他们说，因近期殖利率波动幅度较大，不少人都受重伤，且随殖利率挫低操作上均趋谨慎，而大型行库资金迄今均未积极进场，因而随殖利率杀低后即处在低档区间整理，市场静待下周标债结果。
〞大家都很谨慎，就看标债结果吧，这次五年券如果标的很好，若标在0.75%附近，应该会引起一波的追价。〞一大型银行交易员说。
他表示，地缘政治触动的避险性买盘涌入，美国10指标债在东京盘进一步走低，且跌破2.3%；引台债短线多单进场，促殖利率明显下滑；惟地缘政治所带动的避险买盘多属短线，致殖利率往下后就欲振乏力；后续须视经济基本面，观察重点则在美国近日将公布的消费者物价等经济数据。
另一大型银行交易员亦称，东北亚地缘政治触动避险情绪，台债跟随美债殖利率走跌，但韩国股市和韩元却表现的异常平静，台币亦呈小升格局；而五年券殖利率在往下杀低后即在区间整理，显然市场交投偏谨慎，静待标债结果。
美国10年期公债收益率下跌6个基点，报2.302%。
周三早盘五年券106/5期殖利率最低跌至0.7320%，创五年券五个月盘中新低；此前盘中低点为2016年11月10日的0.7200%。
交易员预估，今天五年券106/5期发行前交易殖利率交易区间料在0.72-0.76%；而10年券殖利率波动区间在1.03-1.07%。
本地时间11:03，五年券106/5发行前交易殖利率跌3.05基点至0.7495%，成交91.5亿台币；10年券106/4殖利率跌3.50基点至1.0450%，成交3.5亿台币；至于台股加权指数则跌0.12%。
另韩国股市则涨0.07%；韩元兑美元在1,144.4，上日收在1,145.8。
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(记者 罗两莎；审校 林高丽)