台湾债市：五年增额发行前交易殖利率走低，跟随全球债市走跌

路透台北7月11日 - 台湾指标五年公债106/5R期发行前交易殖利率周二早盘下跌。交易员指出，全球债市殖利率下跌，带动五年增额券发行前交易殖利率走低。惟交投仍淡，10年指标券暂无成交。

交易员表示，债市流动性差，市场又不利做空，盘势因流动性不佳而波动更剧烈，再使市场参与意愿降低，不论是10年或是五年公债的交投情况益发冷清，流动性愈来愈少。

〞就是恶性循环，制度不改的话空单死光光，更没有人要做了。〞一位大型证券商交易员说。

另外一位票券商交易员表示，台湾公债市场发债少，资金多，金融机构有养券需求，〞殖利率上去一堆人要买，但是下来又全部倒给你。〞他说。

因此交易员大多预估，虽美国和欧洲债市殖利率升至区间偏高水位，台债略已反应，但目前也就是如此。殖利率再大幅走高不易。

美债收益率周一下跌，与欧洲债市疲弱走势一致，因上周五美国发布强劲就业报告后收益率大幅上涨，促使投资者整固头寸。尾盘，指标10年期美债收益率US10YT=RR跌至2.373%，上周五为2.393%。

周一欧元区公债收益率下跌，投资者在连续两周抛售公债后又买回。德国指标10年期公债收益下跌4个基点至0.54%，有望创近四周来最大单日降幅。

交易员预估，今日五年公债106/5R期区间在0.79-0.80%。

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