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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 14:30 BJT

台湾债市：五年指标公债殖利率收跌创逾月低位，美债无视利空台债优势亦多

    * 10年公债106/4殖利率收跌至逾月低位
    * 银行流动性充足且台债筹码少
    * 五年期106/5殖利率明日区间料在0.71-0.75%

    路透台北5月25日 - 台湾五年指标公债106/5殖利率周四收跌至逾一个月
低点。交易员表示，美债收益率仍在低档，加以台债续拥资金多、筹码少的优势令殖利率收
跌。至于首日上场的106/4R期公债殖利率收盘亦跌破先前1.05%的关卡。  
    
    他们指出，美国联邦储备理事会虽提及宽松政策将撤收，但会是缓和的节奏，且各方认
为6月美国虽会升息，但美债殖利率一直处于低点，可见美债殖利率逢利空不弹。此外，台
湾银行间超额准备一直很多，更突显台债资金多、筹码少的优势。    
    
    〞事实点出来是：银行烂头寸蛮多的，而且近期标售的公司债利率一直往下追，〞一位
大型证券商交易员说。
    
    拆款中心先前公布的数据显示，银行体系共69家主要银行4月提存期累计超额准
备为1兆(万亿)4,531亿台币。
    
    该交易员也表示，尤其是五年公债因风险较低，有养券收益，又是目前盘面上流动性最
好的一支券，带动其一跃为主流券，殖利率跌至逾一个月的新低。今日五年券106/5期殖利
率收在0.7270%，指标五年公债殖利率盘中前低是4月14日的0.7236%。
    
    〞现在是轧空手力道，大过于对美国升息的恐惧，〞另外一位银行交易员说。
    
    他们也说，今日首上场的106/4R期公债殖利率也遭到多头追捧，殖利率
收盘跌破先前在1.05%的关卡，本期公债二次增额发行也只标售250亿台币，突显债市资金多
、筹码少的优势。
    
    本次为二次增额发行的106/4期公债250亿台币，将于6月13日标售，6月16日发行。 
               
    美债收益率周三下跌，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示将以循序渐进的步伐升
息和减计规模达4.5万亿美元的所持债券，投资者感到释然。指标10年期美债收益率 US10Y
T=RR下跌逾2个基点，至2.257%。
    
    交易员预估，明日五年券106/5殖利率主要交易区间料在0.71-0.75%；10年券106/4R殖
利率则料在1.02-1.05%。     
       收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
    5   106/5                      -1.95     0.7270%  0.7230-0.7400%     53.50
   10  106/4R                         --     1.0400%  1.0350-1.0600%     28.50
 年     期别                       收盘价
 期                               
  30     106/6                    没有成交
  20     106/3                     1.6900%
  10     106/4                     1.0390%
   5     106/5                     0.7270%
   3     105/1                    没有成交
   2     106/1                     0.4900%
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 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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