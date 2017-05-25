台湾债市：五年指标公债殖利率收跌创逾月低位，美债无视利空台债优势亦多

* 10年公债106/4殖利率收跌至逾月低位 * 银行流动性充足且台债筹码少 * 五年期106/5殖利率明日区间料在0.71-0.75% 路透台北5月25日 - 台湾五年指标公债106/5殖利率周四收跌至逾一个月 低点。交易员表示，美债收益率仍在低档，加以台债续拥资金多、筹码少的优势令殖利率收 跌。至于首日上场的106/4R期公债殖利率收盘亦跌破先前1.05%的关卡。 他们指出，美国联邦储备理事会虽提及宽松政策将撤收，但会是缓和的节奏，且各方认 为6月美国虽会升息，但美债殖利率一直处于低点，可见美债殖利率逢利空不弹。此外，台 湾银行间超额准备一直很多，更突显台债资金多、筹码少的优势。 〞事实点出来是：银行烂头寸蛮多的，而且近期标售的公司债利率一直往下追，〞一位 大型证券商交易员说。 拆款中心先前公布的数据显示，银行体系共69家主要银行4月提存期累计超额准 备为1兆(万亿)4,531亿台币。 该交易员也表示，尤其是五年公债因风险较低，有养券收益，又是目前盘面上流动性最 好的一支券，带动其一跃为主流券，殖利率跌至逾一个月的新低。今日五年券106/5期殖利 率收在0.7270%，指标五年公债殖利率盘中前低是4月14日的0.7236%。 〞现在是轧空手力道，大过于对美国升息的恐惧，〞另外一位银行交易员说。 他们也说，今日首上场的106/4R期公债殖利率也遭到多头追捧，殖利率 收盘跌破先前在1.05%的关卡，本期公债二次增额发行也只标售250亿台币，突显债市资金多 、筹码少的优势。 本次为二次增额发行的106/4期公债250亿台币，将于6月13日标售，6月16日发行。 美债收益率周三下跌，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示将以循序渐进的步伐升 息和减计规模达4.5万亿美元的所持债券，投资者感到释然。指标10年期美债收益率 US10Y T=RR下跌逾2个基点，至2.257%。 交易员预估，明日五年券106/5殖利率主要交易区间料在0.71-0.75%；10年券106/4R殖 利率则料在1.02-1.05%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/5 -1.95 0.7270% 0.7230-0.7400% 53.50 10 106/4R -- 1.0400% 1.0350-1.0600% 28.50 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成交 20 106/3 1.6900% 10 106/4 1.0390% 5 106/5 0.7270% 3 105/1 没有成交 2 106/1 0.4900% 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)