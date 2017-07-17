台湾债市：五年指标增额债早盘殖利率下跌，美数据不佳降低12月升息预期

路透台北7月17日 - 台湾指标五年公债106/5R期殖利率周一早盘下跌，跟随美债殖利率走低。交易员指出，美数据疲弱，降低12月升息预期，带动台债殖利率略走低。

交易员表示，上周五的五年公债标售结果尚称中性，但是得标倍数看来资金颇多，显见市场对公债的胃纳很好。若以五年公债目前殖利率水位来看，养券仍有将近50基点的利润，还是不错的标的。

〞投标倍数看来资金还是很多，〞一位大型证券商交易员说。

另外一位证券商交易员为认为，美债殖利率收跌，德债与英债殖利率则在区间偏高水位盘整，多空讯息皆有，盘势胶着，目前看来多空空间都不大，因此交投不算热络。

美国公债收益率上周五跌至数周低位，因6月美国通胀温和，且零售销售意外下滑，令今年稍后再度升息的预期降温。美国10年期公债收益率跌至2.324%，周四尾盘为2.348%。稍早跌至6月30日以来最低2.279%。

美国6月消费者物价指数(CPI)持平，5月为下降0.1%。扣除食品和能 源成本的核心CPI小升0.1%，较上年同期增长1.7%，5月增幅相同。美国6月零售销售也表现不佳，连续第二个月下降，降幅为0.2%。

本地时间10:05，五年券106/5R殖利率跌0.60基点至0.7735%，成交6.5亿台币。

交易员预估，今日106/5R公债区间料在0.76-0.78%；106/4期殖利率交投区间料在1.06-1.09%。

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--美国债市：公债收益率降至数周低位，因疲弱数据抑制12月升息预期(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)