台湾债市：五年新券发行前交易殖利率早盘微扬，标债在即观望气氛偏浓

路透台北4月18日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二早盘微扬；交易员表示，由于东北亚政治情势略见缓和及106/5标售变数尚未厘清，带动106/5殖利率小幅走高，惟量能不大，观望稍后标债结果。
交易员指出，尽管五年新券106/5周一空单量微增3亿至93亿台币，超过该券发行量三分之一的水准，但该券殖利率此前经过修正后，也影响交易商竞标意愿，令标售结果充满变数。
〞标债之前，就大概在这边整理了。〞一位大型银行交易员说。
台湾央行午间将代财政部标售106/5期公债。路透调查结果显示，其得标利率料在0.72-0.75%。该券发行金额预定250亿台币，将于21日发行，此期公债发行前交易殖利率的区间在0.7110-0.8420%。
本地时间10:08，五年券106/5发行前交易殖利率升0.40基点至0.7390%，交投区间介在0.7390%-0.7480%间，成交26.5亿台币；10年券106/4无成交；而台股加权指数则涨0.24%。
交易员预估，今天五年券106/5期发行前交易殖利率交易区间料在0.735-0.76%；而10年券殖利率波动区间在1.00-1.03%。
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(记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)