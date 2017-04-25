台湾债市：指标五年券殖利率早盘小跌，央行引导隔拆利率开盘价微降

路透台北4月25日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周二早盘微跌。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日弹幅收敛、未能有效站稳2.30%，及央行今早引导银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%，带动盘初台债主流券殖利率区间偏跌。
他们指出，目前货币市场资金明显宽裕，央行近期才会例行性增发七天期存单，以降低冲销成本；但现阶段央行调控市场资金情况的作法影响台债利率波动有限，料今日台债暂在既有区间盘整，并关注美债进一步指引。
〞现在央行是在收钱，只是在控管市场资金多寡及成本。〞一位大型银行交易员说。
美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。美国10年期公债收益率收在2.2730%，上日则在2.2360%。
本地时间10:35，10年新券106/4R发行前交易殖利率降1.60基点至1.0740%，成交5亿台币，区间在1.0740-1.0800%；五年券106/5殖利率降1.55基点至0.7940%，区间在0.7880-0.8000%，成交46.5亿台币；而台股加权指数则涨0.73%。
交易员预估，今天五年券106/5殖利率主要交易区间料在0.78-0.81%；而10年增额券106/4R发行前交易殖利率则看在1.07-1.09%。
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(记者 詹静宜；审校 张喜良)