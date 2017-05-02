台湾债市：指标五年券殖利率早盘弹升，因美债偏弱且台股上扬

路透台北5月2日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周二早盘上扬。交易员表示，因昨晚美国公债价格下跌，且台股蓄势再度挑战万点大关，不过交易状况仍偏清淡，难脱盘整格局。
他们指出，市场观望等候本周美联储政策会议结论，以及本周日法国总统大选的结果；此前债市料难脱低量整理走势。
〞无论美债与台债都在区间，要突破还是要靠消息面的驱动。〞一位大型票券商交易员说。
另一证券商交易员表示，由于美国10年期公债殖利率今年以来都大致在2.30-2.60%区间游走，黏着性较高的盘势令操作难度升高，再加上本地债市流动性不佳，更令交易员不愿轻易进场。
〞10几年来第一次看到10年主流券搞得像是冷券一样。〞他说。
即将在9日标售的10年增额公债106/4R，目前空单量仅约17亿台币，交投相当低迷。
美国公债价格周一下跌，市场整体交投清淡，财长努钦称政府考虑发行超长期公债或年期在30年以上的公债，他的讲话拖累公债下滑。
本地时间10:34，五年券106/5殖利率弹1.95基点至0.8165%，区间在0.8070-0.8188%，成交42.5亿台币；10年新券106/4R发行前交易殖利率弹2.95基点至1.1150%，区间在1.0980-1.1150%，成交7亿台币；而台股加权指数则涨0.63%。
交易员预估，今天五年券106/5殖利率主要交易区间料在0.80-0.825%；而10年增额券106/4R发行前交易殖利率则看在1.09-1.125%。
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(记者 董永年；审校 张喜良)