台湾债市：指标五年券殖利率早盘微扬，量缩观望10年新券展开发行前交易

路透台北4月20日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周四早盘随美债微扬。交易员表示，今日市场聚焦10年106/4增额券展开发行前交易，开盘逾一小时却苦无成交，凸显交投转趋观望。
他们指出，由于美国指标10年公债殖利率上日止跌回升，部分交易商预期美债避险需求消退，美债殖利率探底力道减弱，令市场对美债多头是否延续出现杂音，并拖累台债盘初交易意愿低弱。
〞大家都各怀鬼胎，买卖价差过大，倾向观望的盘。〞一位大型证券交易员说。
美国公债收益率周三上涨，交易商静待推动市场方向的新因素。周二公债价格上涨，收益率降至五个月低位，因担忧法国大选和地缘政治紧张局势越演越烈。指标10年美国公债收益率收在2.2020%，上日收在2.1790%。
本地时间10:12，五年券106/5发行前交易殖利率升0.55基点至0.7635%，交投区间介在0.7580%-0.7675%间，成交23亿台币；10年新券106/4R则尚未见成交；而台股加权指数则涨0.07%。
交易员预估，今天五年券106/5期发行前交易殖利率主要交易区间料在0.75-0.77%；而10年增额券106/4R殖利率则看在1.01-1.05%。
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(记者 詹静宜； 审校 曾祥进)