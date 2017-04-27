台湾债市：指标五年券殖利率早盘微走低，随美债区间偏跌惟交投不积极

路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
他们指出，盘初10年新债106/4R殖利率也见微跌，自发行前交易展开以来空单量仅微增至15.5亿台币，显示该券交投仍属低迷，今日料该券续在既有区间内狭幅整理的可能性较高。
〞美债波动不大，台债就比较观望。〞一位大型证券交易员说。
美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。美国10年期公债收益率收在2.3110%，上日则在2.3290%。
本地时间10:19，五年券106/5殖利率跌1.80基点至0.8055%，区间在0.8055-0.8195%，成交44亿台币；10年新券106/4R发行前交易殖利率跌1.90基点至1.0900%，成交4.5亿台币，区间在1.0900-1.1000%；而台股加权指数则跌0.31%。
交易员预估，今天五年券106/5殖利率主要交易区间料在0.80-0.83%；而10年增额券106/4R发行前交易殖利率则看在1.09-1.12%。
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(记者 詹静宜；审校 张喜良)